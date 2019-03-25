Прокурор предложил назначить главному пилоту "Аэрофлота" штраф в 1 млн рублей

Сторона обвинения предложила назначить обвиняемому в даче взятки главному пилоту авиакомпании "Аэрофлот" Анатолию Якимчуку штраф в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Прокурор в ходе прений отметил, что вина Якимчука доказана. Топ-менеджер дал взятку в размере 50 тысяч рублей после того, как в ходе медосмотра узнал, что у него имеются проблемы сердечно-сосудистой системы.

Вину главного пилота "Аэрофлота" подтвердил и врач, проводивший осмотр. Он рассказал, что деньги Якимчук положил ему в карман халата в тот момент, когда они прощались. Сразу после этого он написал заявление в ФСБ.

Напомним, замдиректора Департамента производства полётов, главный пилот "Аэрофлота" Анатолий Якимчук был обвинён во взяточничестве. По версии СК, 65-летний мужчина был признан негодным к лётной деятельности из-за проблем с сердцем, но летать хотел. Он передал врачу 50 тысяч рублей ради положительного заключения, а затем написал явку с повинной — замучила совесть.