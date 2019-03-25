В Совфеде РФ оценили угрозы Порошенко "смертоносным оружием"

Как отмечает Франц Клинцевич, словами об оружии глава Украины предупреждает, что готов пойти на всё ради своей победы на президентских выборах.

Украина вряд ли владеет "смертоносным оружием", которым ранее президент Незалежной Пётр Порошенко угрожал врагам своей страны. Своими угрозами Порошенко лишь давал некий сигнал, что готов устроить бойню, если не будет гарантий его победы на президентских выборах. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Ни грамма не сомневаюсь, что, чтобы сорвать выборы и остаться у власти, он (Порошенко) может что-то предпринять. Ну а с точки зрения старой советской системы, там ещё могут остаться какие-то моменты — при той вольности, что сейчас есть на Украине, может быть, они придумали химический боеприпас. Всё-таки наука на Украине достаточно серьёзная была и осталась, просто не все задействованы. Денег нет, и она не работает, но специалисты остались, мало ли что могло случиться. Поэтому от Порошенко перед этими выборами можно ждать любой провокации. И он открыто всех предупреждает, — считает российский сенатор.

Как писал Лайф, ранее было опубликовано видео с боевыми модулями "Катран-М," которые власти Украины называли новейшим супероружием. Порошенко также похвастался тем, что Украинская армия из "голой и босой" превратилась в "фантастически боеспособную".

Напомним, выборы нового президента Украины пройдут 31 марта. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе на выборах, однако его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. При этом большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки Владимира Зеленского.