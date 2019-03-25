Мать Дацика заявила Лайфу, что её сын не избивал своих детей

Она, так же как и боец смешанного стиля, считает, что причиной таких заявлений его супруги стала нужда в деньгах.

Супруга Вячеслава Дацика Ксения специально написала заявление об избиении мужем детей, так как пытается выманить деньги, а никакого нападения на самом деле не было. Об этом Лайфу рассказала мать бойца Светлана Дацик.

— Мы с ней не общаемся. Просто это мадам, с которой общаться ни одному порядочному человеку нельзя. Поэтому он детей брал к себе, есть видео, где они играют со львёнком. Ничего подобного не было. Не буду говорить, что ей надо, как всегда, — заявила мать Дацика.

Светлана добавила, что Ксения не была супругой Вячеслава. По словам женщины, мать детей Дацика незаконно присвоила себе фамилию скандально известного бойца.

— Никто никого там не избивал, такой глупости не было. Это, конечно, слухи вот этой мадам, но не более. Конечно, она хотела выбить деньги, но не получилось. Этой даме всегда деньги нужны, так как она их расходует не на то, что нужно, — добавила Светлана Дацик.

Ранее Лайф рассказывал, что супруга Дацика Ксения сообщила в полицию о нанесении их детям телесных повреждений на улице Большой Семёновской. По словам самого спортсмена, девушка лишь "портит" детей и всю эту историю раскрутила ради денег.