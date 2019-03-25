Лондон открестился от обвинений экс-сотрудника СБУ в подготовке ВСУ к диверсиям

В Минобороны Британии открестились от слов бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который заявил о создании Штатами и Соединённым Королевством диверсионного подразделения на Украине.

— Британские военные не готовят силовиков Украины к совершению терактов и диверсий, — заявили в военном ведомстве РИА "Новости".

Ранее экс-сотрудник СБУ заявил, что диверсионное подразделение украинских спецслужб создавалось при помощи других стран. По его словам, в этом принимали участие специалисты из Великобритании и Соединённых Штатов Америки.