Данные опроса: Рейтинг Зеленского впервые превысил 30%

Предвыборный рейтинг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского впервые превысил 30%, свидетельствуют данные опроса, который был проведён Киевским международным институтом социологии.
— На победу шоумена Владимира Зеленского надеется треть украинцев (32,1%), которые собираются на выборы и определились со своим кандидатом, — огласил результаты опроса местный канал "1+1".
Согласно этому результату, на втором месте идёт Пётр Порошенко, следом расположилась Юлия Тимошенко. Причём за Зеленского готовы проголосовать куда больше украинцев, чем за украинского президента и лидера "Батьковщины" вместе взятых.
Выборы украинского президента пройдут уже 31 марта.
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