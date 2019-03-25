Данные опроса: Рейтинг Зеленского впервые превысил 30%

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Данные опроса: Рейтинг Зеленского впервые превысил 30%

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Владимир Зеленский. Кадр из сериала "Слуга народа"/YouTube

Предвыборный рейтинг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского впервые превысил 30%, свидетельствуют данные опроса, который был проведён Киевским международным институтом социологии.

На победу шоумена Владимира Зеленского надеется треть украинцев (32,1%), которые собираются на выборы и определились со своим кандидатом, — огласил результаты опроса местный канал "1+1".

Согласно этому результату, на втором месте идёт Пётр Порошенко, следом расположилась Юлия Тимошенко. Причём за Зеленского готовы проголосовать куда больше украинцев, чем за украинского президента и лидера "Батьковщины" вместе взятых.

Выборы украинского президента пройдут уже 31 марта.

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