Клиенты "Билайна" сообщили о новом виде телефонного мошенничества

Жительница Москвы рассказала о том, что неизвестные звонят абонентам оператора "Билайн" от его имени и предлагают устранить некие проблемы со связью. Слова женщины приводит "Говорит Москва".

Они звонят, говорят, мол, это "Билайн", у вас недавно было плохое качество связи, нам надо это исправить, я буду вам диктовать коды, вы должны их ввести Жительница Москвы

После отказа выполнять какие-то действия мошенники угрожают, что заблокируют сим-карту абонента и ему придётся "стоять в офисе в очередях".

Клиенты оператора рассказали, что при вводе кодов, надиктованных неизвестными, с карты, которая привязана к номеру, списывается определённая сумма.

В "Билайне" эту информацию пока не прокомментировали.