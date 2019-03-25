Порошенко разбогател ещё на 39 млн за три недели

В соцсетях шутят, что эту сумму политик "нашёл под матрасом" или "в кармане весенней куртки".

Президент Украины Пётр Порошенко за неделю до выборов задекларировал ещё 38,5 млн гривен. Видимо, на такую сумму его капитал увеличился за последние три недели, так как по итогам февраля он заявлял о доходе в 856,4 млн гривен.

На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции говорится, что 22 марта Порошенко задекларировал получение 38,5 млн гривен в качестве дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм эссетс кэпитал".

К слову, ранее эксперты оценили совокупный денежный доход всех 44 кандидатов в президенты Украины. Он составил 2,23 миллиарда гривен, причем 37% от этой суммы — это активы действующего президента Петра Порошенко.

Тем временем предвыборный рейтинг кандидата в президенты Владимира Зеленского впервые превысил 30%. Таковы данные опроса, который был проведён Киевским международным институтом социологии. Согласно этому результату, на втором месте идёт Пётр Порошенко, следом расположилась Юлия Тимошенко. Причём за Зеленского готовы проголосовать куда больше украинцев, чем за украинского президента и лидера "Батьковщины" вместе взятых.