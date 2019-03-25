В России могут повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское. Если сейчас цена за 0,75 литра составляет 164 рубля, то предлагается поднять до 207 рублей. Об этом сообщается в проекте ведомства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

— Повышение минимальных цен на игристые вина позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему, — говорится в пояснительной записке.

Среди причин, необходимых для повышения, называются увеличение ставок акциза, НДС, тарифов на электричество, изменение цен федеральных специальных марок и подорожание винограда.