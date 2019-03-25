В России могут повысить минимальную цену на шампанское

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В России могут повысить минимальную цену на шампанское

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Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское. Если сейчас цена за 0,75 литра составляет 164 рубля, то предлагается поднять до 207 рублей. Об этом сообщается в проекте ведомства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Повышение минимальных цен на игристые вина позволит создать нормальную конкурентную среду на рынке сбыта, вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в бюджетную систему, — говорится в пояснительной записке.

Среди причин, необходимых для повышения, называются увеличение ставок акциза, НДС, тарифов на электричество, изменение цен федеральных специальных марок и подорожание винограда.

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