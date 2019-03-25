У дочери певицы Виктории Дайнеко после прививки началась инфекция

Из-за врачебной ошибки у трёхлетнего ребёнка образовалась мокнущая рана с шишкой, которую сначала приняли за обычный дерматит. Но не тут-то было.

Победительница пятого сезона "Фабрики звёзд" Виктория Дайнеко стала мамой 3,5 года назад, но за всё это время она не публиковала в соцсетях фотографий маленькой дочки и старается оберегать дела семейные от посторонних глаз. И только вопиющая ситуация, с которой звезда столкнулась в одной из российских клиник, заставила её пренебречь принципами и обратиться к поклонникам с призывом отнестись со всей серьёзностью к вопросу вакцинации детей, передают Дни.ру.

Дайнеко рассказала, что медики сделали её дочери обычную прививку от туберкулёза, но у малышки неожиданно начались осложнения.

— У нас была мокнущая рана с шишкой, которую целых три месяца не лечили как следует, потому что это серьёзная ошибка и для клиники это может плохо закончиться, — пожаловалась певица.

Поставить правильный диагноз горе-специалисты тоже не могли. Врачи утверждали, что у ребёнка дерматит, и безуспешно пытались его лечить, не наблюдая улучшений. Тогда Дайнеко отвела дочь к другим докторам. Там и выяснилось, что на месте укола образовалась рана, в которой развивалась БЦЖ-инфекция.

Звезда добавила, что вовсе не призывает молодых мам примыкать к стану антипрививочников. Речь идёт только о необходимости соблюдать бдительность и семь раз подумать перед выбором специалистов.

Виктория Дайнеко — российская певица, которая своей популярностью обязана проекту "Фабрика звёзд". Она заняла в нём первое место, победив таких талантливых "фабриканток", как Наталья Подольская и Юлиана Караулова. Подробную биографию певицы читайте на сайте uznayvse.ru