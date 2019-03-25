Гиви и Захарченко внесли в списки избирателей на выборах президента Украины

Согласно документам, погибшие глава ДНР и один из командиров ополчения должны проголосовать по местам регистрации.

Погибшие экс-руководитель Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и командир батальона ДНР "Сомали" Михаил Толстых, более известный по позывному Гиви, оказались зачислены в списки избирателей на президентских выборах на Украине, которые состоятся 31 марта.

Как сообщают украинские СМИ, за убитым в феврале 2017 года Гиви числится постоянный избирательный участок — № 141380 по адресу: Дом науки и техники локомотивного депо Иловайска в Донецкой области. Аналогичная ситуация с адресом по месту регистрации погибшего летом 2018 года главы ДНР Александром Захарченко. Отмечается, что в списках есть и другие жители Донбасса, проживающие на территориях, неподконтрольных Киеву.

Как сообщал Лайф, выборы нового президента Украины пройдут 31 марта. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе, однако его лидерство в антирейтинге кандидатов свидетельствует об обратном. При этом большинство украинцев называют фаворитом предвыборной гонки Владимира Зеленского.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ранее президент Владимир Путин возложил вину за фактическое замораживание урегулирования в Донбассе на Киев. При этом лидер страны упомянул об "убийстве людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами", хотя и не назвал конкретно фамилию экс-главы ДНР.