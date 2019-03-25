YouTube больше не будет снимать собственные фильмы и сериалы

Причина отказа от конкуренции с Amazon и Netflix — высокая стоимость производства кинопроектов.

YouTube отменил все свои планы по созданию высококачественных комедий и драм, а также прекратил заявки на дорогостоящие шоу. Об этом сообщает Bloomberg.

В число отменённых проектов входят веб-сериалы Origin и Overthinking with Kat & June. Теперь продюсеры этих проектов ищут "новый дом".

Причина отказа Google от конкуренции с Amazon и Netflix — высокая стоимость производства. В настоящий момент американской корпорации нужно инвестировать миллиарды долларов, чтобы обойти крупнейших игроков. В итоге руководство Google пришло к выводу, что лучшая инвестиция в этой ситуации — это игровой и музыкальный контенты.

Согласно ожиданиям аналитиков, YouTube Premium по-прежнему будет доступен пользователям, однако ключевое внимание разработчики уделят музыке, а не оригинальному контенту премиум-класса.