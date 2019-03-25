Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница рассказала о травле сына

Кувшинникова считает, что её сыну сознательно грозятся недопуском к ЕГЭ по математике.

Учительница Татьяна Кувшинникова, которую вынудили уволиться из школы из-за фотографии в купальнике, рассказала о травле, которой её сына подвергают в учебном заведении. Например, один из педагогов грозится не допустить его к ЕГЭ по математике.

— У меня сын там ещё учится. Я не хотела шумиху поднимать. 11-й класс ему надо закончить. Его двойками заваливают по математике, хотя с репетитором он занимается. Она его не хочет допускать к ЕГЭ. Она его травит, да. Вызывает к доске и двойки ставит, — заявила Кувшинникова в интервью "Говорит Москва".

Учительница отмечает, что если её сына всё-таки не допустят к ЕГЭ, то она пойдёт с директором разговаривать и обратится в Департамент образования.

Как рассказала Кувшинникова, ей уже предложили место в частной школе.

Как уже сообщал Лайф, учительница одной из средних школ Барнаула Татьяна Кувшинникова уволилась из школы после скандала, который разразился вокруг её фотографии в купальнике, выложенной ею в социальных сетях.