Ещё не вышедший альбом Билли Айлиш побил рекорд по скачиваниям в Apple Music

В поддержку своей новой пластинки певица уже выпустила четыре музыкальные композиции.

Певица Билли Айлиш в конце месяца выпускает дебютный альбом. Пластинка под названием When We All Fall Asleep, Where Do We Go? выйдет 29 марта. Об этом сообщает MBW.

За 4 дня до официального релиза альбом побил рекорд по скачиваниям. В настоящий момент дебютную пластинку певицы ждут 800 тысяч человек. Ранее Айлиш выпустила в поддержку альбома 4 песни: Bury a Friend, You Should See Me in a Crown, When the Partyʼs Over и Wish You Were Gay.

Напомним, Айлиш выступит летом в России. Это будет первый концерт певицы в стране. Всего будет два концерта — 27 августа (Москва) и 28 августа (Санкт-Петербург).