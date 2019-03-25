Марк Хэмилл признался в любви Ариане Гранде и привёл фанатов в восторг

Актёр, ставший популярным благодаря "Звёздным войнам", не мог пройти мимо сообщения певицы.

Марк Хэмилл (играл в "Звёздных войнах") отреагировал на сообщение Арианы Гранде. Своим поведением актёр привёл фанатов (как своих, так и популярной певицы) в восторг.

Началось всё с того, что Гранде написала на своей странице в Twitter фразу "Люблю вас". Предполагается, что певица адресовала это сообщение своим фанатам.

Марк Хэмилл не прошёл мимо этого твита и написал в ответ, что тоже любит певицу. Сообщение актёра тут же вызвало положительную реакцию фанатов — публикация набрала более 6 тысяч ретвитов и почти 70 тысяч лайков.

Напомним, Хэмилл играл Люка Скайуокера в "Звёздных войнах". Ранее он уже издевался над фанатами, которые хотят узнать у актёра, когда выйдет трейлер девятой части космической саги.