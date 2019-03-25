Персонажа Холли Берри в "Джоне Уике – 3" придумали ради актрисы

Оказалось, что девушка сама пришла к режиссёру фильма и попросила принять её в актёрский состав.

В фильме "Джон Уик — 3" Холли Берри исполнила роль Софии. Девушка — старая знакомая главного героя Киану Ривза, у которой есть две бельгийские овчарки малинуа. Только недавно стало известно, что актрисе удалось попасть в актёрский состав исключительно благодаря своему огромному желанию. Об этом сообщает EW.

Берри пришла к Чаду Стахелски (режиссёр серии "Джон Уик") спустя почти год после выхода второй части и ещё до начала работы над сценарием сиквела. Постановщик рассказал, что для него это было полной неожиданностью.

По словам режиссёра, актриса обратилась к нему перед праздниками в 2017 году. Встреча прошла в офисе на Манхэттен-Бич. Берри заявила, что хочет сняться в третьей части "Джона Уика". Только после этого Стахелски начал работать над сценарием и придумал роль для Холли.

Напомним, премьера "Джона Уика — 3" состоится 16 мая. А пока можете посмотреть новый трейлер, в котором никто не умирает и есть милая собачка.