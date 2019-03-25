Президент РФ Владимир Путин поздравил Грецию с Днём независимости. Соответствующие телеграммы он направил лидеру страны Прокопису Павлопулосу и премьер-министру Алексису Ципрасу. Об этом сообщает Посольство РФ в Афинах в своём Facebook.

— Путин отметил, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает интересам народов России, Греции и всей Европы, — говорится в сообщении.

Российский лидер пожелал властям Греции и местному населению процветания, счастья и прогресса.