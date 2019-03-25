Вратарь сборной Италии по футболу получил травму из-за бутылки

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Вратарь сборной Италии по футболу получил травму из-за бутылки

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Маттиа Перин. Фото: © Instagram/mattiaperin

Голкипер сборной Италии по футболу и туринского "Ювентуса" Маттиа Перин покинул расположение национальной команды из-за травмы голеностопа, которую он получил на тренировке. Об этом сообщает News.ru.

Всему виной стала бутылка для питья, на которую он неудачно наступил. В итоге Перин не смог помочь "скуадре адзурре" в матче против Финляндии.

Добавим, что подшефные Роберто Манчини сумели одержать победу в этом матче со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Николо Барелла и Мойзе Кен.

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