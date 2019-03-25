Замминистра образования Нижегородской области уволили после пьяного ДТП

Читайте также

Замминистра образования Нижегородской области уволили после пьяного ДТП

18

Владимир Шахназаров. Фото: Выскунский рабочий

Заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Владимир Шахназаров лишился поста после пьяного ДТП с его участием. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" со ссылкой на замгубернатора региона Андрея Гнеушева.

Такие сотрудники не должны работать на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жёстко отреагировал на случившееся, — приводятся слова Гнеушева.

Отмечается, что чиновник был за рулём иномарки, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он не рассчитал дистанцию и врезался в машину отечественного автопрома.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×