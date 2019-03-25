Замминистра образования Нижегородской области уволили после пьяного ДТП

Заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Владимир Шахназаров лишился поста после пьяного ДТП с его участием. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" со ссылкой на замгубернатора региона Андрея Гнеушева.

— Такие сотрудники не должны работать на госслужбе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин жёстко отреагировал на случившееся, — приводятся слова Гнеушева.

Отмечается, что чиновник был за рулём иномарки, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он не рассчитал дистанцию и врезался в машину отечественного автопрома.