Мел Би из Spice Girls призналась, что у неё был секс с другой участницей группы

Этой участницей музыкального коллектива была Джери Холлиуэл, известная как Ginger Spice.

Мелани Браун сделала неожиданное признание. Одна из участниц британской группы Spice Girls (она выступала под псевдонимами Мел Би и Scary Spice) рассказала, что у неё были лесбийские отношения с другой участницей группы. Певица призналась, что они провели всего одну ночь вместе. Об этом сообщает Mirror.

Мы были лучшими друзьями, и это просто случилось. Она меня, конечно, возненавидит, она ведь сейчас такая шикарная в своём загородном доме с мужем, но это факт. Мы просто тогда посмеялись над этим Мелани Браун

Вместе с этим Браун добавила, что у Джери шикарная грудь. Ещё одна участница группы (Мелани Си, она же Sporty Spice), которая также присутствовала на шоу, уже заявила, что ни о чём не догадывалась.

Холлиуэл сейчас замужем за гонщиком "Формулы-1" Кристианом Хорнером. Певица посоветовала своей коллеге по коллективу "держать рот на замке".