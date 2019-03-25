Онкологи назвали продукты, снижающие риск развития рака кишечника

Предотвратить болезнь помогает биологически активное вещество аллицин, которое способно избавлять клетки от свободных радикалов.

Онкологи из Ирландии, Великобритании и Китая установили, что ежедневное употребление лука и чеснока в пищу значительно снижает риск заболевания раком кишечника. Результаты исследования опубликованы в Irish Times.

В наблюдениях приняли участие 1,6 тысячи человек. Исследователям удалось установить, что употребление 74 грамм репчатого лука снижает риск заболеть на 79%. Подобными свойствами обладают также лук-порей, лук-шалот и чеснок. Всё благодаря биологически активному веществу аллицину, которое способно избавлять клетки от свободных радикалов.

В Ирландии рак кишечника является вторым онкологическим заболеванием по распространённости после рака кожи. Учёные отмечают, что причина рака кишечника кроется в неправильном питании и образе жизни, а главным способом профилактики является употребление продуктов, богатых клетчаткой.