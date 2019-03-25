Пенс: Трамп в присутствии Нетаньяху признает суверенитет Израиля над Голанами

Сегодня президент США Дональд Трамп в присутствии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху признает суверенитет Еврейского государства над Голанскими высотами. Об этом заявил вице-президент Штатов Майк Пенс.

— Сегодня президент США официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, — заявил Пенс.

Отмечается, что для этого он подпишет соответствующий указ.

Ранее американский президент публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В Госдуме высказали опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала безответственным заявление президента США о Голанских высотах, а в ООН заявили о неизменности их статуса.