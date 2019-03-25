Хозяева выбросили собаку, чтобы её вылечили в приюте, а потом забрали обратно

По данным зоозащитников, они дождались момента, когда собака будет здорова, привита и стерилизована, и уже тогда провернули свою махинацию.

В Пензе волонтёры центра "Питомец" борются с безответственными хозяевами собаки. Об этом сообщает фонд "Рука помощи бездомным животным".

22 марта в питомник приехал мужчина с детьми и захотел забрать собаку Олли и кота Пифа. Работницы сообщили это директору Дарье, отметив, что Олли хорошо отреагировала на мужчину. Это удивило главу фонда.

Моментально срабатывает интуиция, которая ещё никогда меня не подводила... Олли — жуткая вредина, она не любит новых знакомств, очень осторожна, и то, что она обрадовалась этим людям, означает одно: они были знакомы до. Это её прошлые хозяева Дарья

Сотрудники центра подняли все ссылки, адреса и посты о прошлых скитаниях Олли. Девушки поехали в микрорайон Спутник и до вечера искали новых хозяев собаки, отключивших телефоны и покинувших квартиру. В субботу Дарья приехала к ним с полицией и встретила неожиданную реакцию.

Разгорается скандал, женщина кричит на весь подъезд, как любит собачку, как скучала по ней. И вообще, [якобы] это мы её украли, её потом не пустили к собаке и вымогали у неё деньги, а лечить собаку никто не просил Дарья

Сотрудники фонда написали заявление в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать факт того, что люди называют себя хозяевами собаки. По словам волонтёров, семья проживает в однокомнатной квартире, не кормит животное правильной едой и отпускает на самовыгул. Горе-хозяев поставили перед выбором — вернуть животное или возместить потраченные на содержание и лечение Олли 80 тысяч рублей.

Они дождались момента, когда собака будет здорова, привита и стерилизована, и уже тогда провернули эту махинацию Дарья

Спустя час беседы с полицейскими женщина согласилась вернуть кота "с театральными слезами, целуя на прощание".

Разгневанные волонтёры заявили в соцсетях, обращаясь к семье, что им следует отдать и пса, чтобы ему было обеспечено нормальное питание и уход, и заняться "воспитанием детей и уборкой в квартире".

Отдайте животное, которое для вас не более чем игрушка! Пресс-служба центра "Питомец"

Жителей Спутника волонтёры попросили обратить внимание на Олли и сообщить, если она будет гулять одна. Подписчики поддержали волонтёров и пообещали следить за хозяевами и их "новым" питомцем.