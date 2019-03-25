Боец ММА заявил о непричастности к смертельному ДТП с "гелендвагеном" в Москве

Автомобиль он продал год назад, а за его дальнейшей судьбой не следил, однако неоднократно просил переоформить транспортное средство.

Боец ММА Абдул-Рахман Дудаев заявил журналистам, что не имеет отношения к ДТП на Можайском шоссе в Москве, в котором погибло два человека.

— Этот автомобиль когда-то был моим, я его продал год назад. Дальнейшую его судьбу я не знаю, — сообщил Дудаев.

Спортсмен признался, что машина была оформлена на него, однако он неоднократно просил нового владельца переоформить её. При этом Дудаев заверил, что не знает, кто находился за рулём в момент ДТП.

Также он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве "гелендваген" влетел в "ниву", в которой ехала семья из трёх человек. В результате аварии погибли 34-летняя женщина и её дочь-подросток. Отец семейства получил травмы головы. Водитель дорогой иномарки сразу после инцидента скрылся с места аварии.