Турист выжил после падения с десятиметровой высоты на "Тропе здоровья" в Сочи

Турист из Курской области сорвался с десятиметровой высоты на "Тропе здоровья" в Красной Поляне в Сочи. При этом, как сообщает "Кубань-спас", 38-летний мужчина выжил.

Отметим, что "Тропа здоровья" закрыта в это время года для посетителей. Однако житель Курской области вместе с другом всё равно решил прогуляться по ней. Они вышли на заснеженную дорогу, где россиянин поскользнулся и упал с высоты более десяти метров. Он ударился головой и потерял сознание. Его друг тут же вызвал спасателей на место.

Сотрудники краснополянского отряда "Кубань-спас" оказали ему первую помощь и эвакуировали его с помощью альпинистского снаряжения и носилок.