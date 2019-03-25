Московским автомобилистам запретят ездить по пяти выделенным полосам с 14 апреля

Данная мера позволит пассажирам городского транспорта экономить до 30 минут в пути, отмечают в столичном департаменте транспорта.

С середины апреля владельцы личного транспорта в Москве больше не смогут воспользоваться пятью выделенными полосами. Как сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, ограничения вводятся для организации движения пассажирского транспорта.

— Ежедневный режим работы вводится с 14 апреля 2019 года на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Сегодня по ним проходят 244 пригородных и городских маршрута. Автобусы, электробусы и троллейбусы на данных направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тыс. москвичей. Пассажиры городского транспорта смогут сэкономить от 15 до 30 мин. в пути, — цитирует сообщение дептранса агентство ТАСС.

В мэрии уточняют, что новые правила касаются Ленинского проспекта; проспекта Мира — Ярославского шоссе; улицы Воздвиженка — Кутузовского проспекта — Можайского шоссе; Нахимовского проспекта — Ломоносовского проспекта — Минской улицы; Нижегородской улицы — Рязанского проспекта.

— Выделенные полосы обеспечат приоритетное движение пассажирам такси и наземного транспорта. Транспорт поедет без задержек, не отставая от расписания, москвичи смогут меньше ждать на остановках. Ежедневный режим работы выделенных полос позволит сократить время прибытия бригад экстренных служб. Пожарные и машины скорой помощи смогут беспрепятственно проехать по выделенным полосам, быстрее выполнить свою работу и успеют спасти людей, — отмечают в столичном департаменте.

До вступления новых правил в силу, 14 апреля, на данных дорогах будут демонтированы дорожные знаки "Рабочие дни". Также водителей об изменениях режима работы выделенных полос проинформируют световые табло и экипажи ГИБДД, которые будут вести дежурство по выходным на этих участках.

Отметим, в настоящее время в Москве лишь несколько выделенных полос работает в ежедневном режиме, большинство из которых расположены в центре города — на Большом Каменном мосту, Лубянской площади, площади Тверская Застава, Театральном проезде, улицах Охотный Ряд, Моховая, Покровка, Маросейка, Варварка, Пречистенка, Солянка, Баррикадная, Большая Никитская.