Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле

В Вашингтоне выразили мнение, что действия Москвы усиливают напряжённость в Боливарианской Республике.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Венесуэле. Об этом говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Помпео призвал Россию присоединиться к ряду стран Запада и прекратить "неконструктивное поведение". В Вашингтоне выразили мнение, что действия Москвы увеличивают напряжённость в Боливарианской Республике, а поддержка Николаса Мадуро лишь усиливает страдание жителей страны.

Ранее оппонент Мадуро Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой государства, заявил о подготовке к операции по захвату власти в стране. После этого его помощника арестовали и доставили в суд по обвинению в террористической деятельности.