Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта NordWind

В результате проведённой внеплановой проверки были выявлены несоответствия правил в прохождении обучения пилотов.

Росавиация ввела ограничения на действие сертификата эксплуатанта авиакомпании NordWind. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Решение коснулось полётов с применением правил ETOPS (увеличенное время полёта до запасного аэродрома свыше 60 минут) на всех воздушных судах эксплуатанта. Вынесено оно было по результатам внеплановой проверки.

При этом компания может продолжать выполнение полётов с учётом данного технического ограничения.