"Автоваз" модернизирует внедорожник Lada 4x4

Двигатель и ходовая часть останутся прежними, все улучшения будут касаться только эргономики салона и органов управления автомобилем.

"Автоваз" собирается провести модернизацию внедорожника Lada 4х4 для повышения его комфортности. Согласно плану, новый вариант "нивы" получит 17 доработок. Об этом сообщает портал "Лада.онлайн".

При этом двигатель и ходовая часть останутся прежними, все улучшения будут касаться только эргономики салона и органов управления автомобилем.

Новый вариант "лады" получит автостеклоочистители, которые будут включаться после срабатывания моторчика омывателя стекла. Сами дворники также будут модернизированы, кроме того, в омыватель поставят новые форсунки, которые будут регулировать траекторию струи жидкости.

В электрооборудование будет добавлено реле, которое будет отключать все электроприборы после выключения зажигания. Плафон освещения в багажнике будет независимым от работы габаритных огней машины. Также в "ниву" обещают установить более "тихую" печку.

В салоне появится более эргономичный рычаг переключения передач, новая дверная обивка позволит удобнее устанавливать аудиосистему, двери авто оборудуют новыми трёхкамерными уплотнителями. Салон оборудуют воздушным фильтром, а сиденье водителя оснастят подлокотником.

Багажник обзаведётся более удобной ручкой, а также у него появится поднимающаяся полка внутри. "Нива" также будет комплектоваться более популярным размером шин.