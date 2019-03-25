Самолёт British Airways по ошибке сел в другом городе

Самолёт авиакомпании British Airways, который летел из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке сел в шотландском Эдинбурге. Об этом сообщает издание Edinburgh News.

Уточняется, что неловкая ситуация произошла из-за того, что пилотам выдали неверный план полёта. Меж тем представители British Airways уже извинились перед пассажирами.

Те, в свою очередь, шутят над ситуацией.

— British Airways, объясните, пожалуйста, как мой утренний рейс из Лондона в Дюссельдорф оказался в Эдинбурге? Это любопытная задумка, но не думаю, что кто-то из пассажиров подписывался на такую странную лотерею, — пишет один из пассажиров рейса.

По факту инцидента проводится внутренняя проверка.