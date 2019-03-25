В Туве проверяют детсад из-за прививки против туберкулёза вместо пробы Манту

Следователи в Туве начали проверку детского сада, в котором, по словам родителей, детям поставили вакцину против туберкулёза вместо пробы Манту. Об этом сообщает сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошёл 18 марта, когда детям вместо пробы Манту ввели вакцину БЦЖ. Отмечается, что в ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и работников учреждения, а также сотрудников органов здравоохранения.

Сейчас проводится комплекс необходимых мер, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.