Суд продлил арест похитителю картины Куинджи

Таганский суд Москвы продлил арест Денису Чуприкову, которого обвиняют в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста до 27 мая. По словам стороны обвинения, это необходимо для завершения всех следственных мероприятий по делу. Всего же было произведено 12 судебных экспертиз и 30 допросов.

Любопытно, но на заявления следователя о том, что Чуприков может скрыться или оказать давление на свидетелей, если будет освобождён из-под стражи, сам обвиняемый выкрикнул: "Я протестую".

Как писал ранее Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Преступником оказался Денис Чуприков.