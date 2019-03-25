Аналитики считают Google Stadia главным конкурентом PlayStation Now

При этом эксперты уверены, что американской корпорации придётся непросто в этой борьбе.

Сервис Google Stadia, судя по первым обзорам, выглядит интересно, однако пока специалисты не решаются сказать, получит ли он желаемую базу геймеров. Важным фактором станет цена и доступность игр. Об этом сообщает GB.

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Льюис Уорд (аналитик маркетингового агентства IDC) сравнил Google Stadia с лидером рынка — PlayStation Now (развитием сервиса занимается японская Sony). В настоящий момент PS Now стоит $20 в месяц, однако разработчики регулярно делают скидку в $10.

В самом PS Now находится более 500 игр. Льюис считает, что Google Stadia должна предложить цену в $15, более 500 игр и добавление не менее 50 игр каждый месяц для адекватной конкуренции с PS Now. Аналитик считает, что это будет крайне тяжёлой борьбой для Google.

Напомним, презентация сервиса прошла 19 марта. Запуск запланирован на этот год.