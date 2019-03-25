Собчак заступилась за учительницу, уволившуюся из-за фото в купальнике

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Собчак заступилась за учительницу, уволившуюся из-за фото в купальнике

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Ксения Собчак. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которой пришлось уволиться из-за фото в купальнике. По мнению Собчак, одежда учителя не влияет на его профессиональные качества.

Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя? — возмутилась телеведущая в своём телеграм-канале.

Она также написала, что "из-за такой тупости люди лишаются любимой работы".

Напомним, ранее стало известно, что учительница одной из школ Барнаула уволилась после скандала, разразившегося вокруг её фотографии в купальнике.

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