Собчак заступилась за учительницу, уволившуюся из-за фото в купальнике

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за учительницу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которой пришлось уволиться из-за фото в купальнике. По мнению Собчак, одежда учителя не влияет на его профессиональные качества.

— Разве платье как-то влияет на компетенцию преподавателя? — возмутилась телеведущая в своём телеграм-канале.

Она также написала, что "из-за такой тупости люди лишаются любимой работы".

Напомним, ранее стало известно, что учительница одной из школ Барнаула уволилась после скандала, разразившегося вокруг её фотографии в купальнике.