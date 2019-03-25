США официально признали суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он сделал это в присутствии премьер-министра Еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Это должно было произойти десятилетия назад Дональд Трамп

— Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы, — в ответ заявил Нетаньяху.

Израильский премьер также отметил, что этот день — исторический для его страны.

Ранее американский президент публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В Госдуме высказали опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала безответственным заявление президента США о Голанских высотах.