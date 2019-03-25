Зеленский подтвердил готовность встать на колени ради Украины

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Зеленский подтвердил готовность встать на колени ради Украины

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Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского 

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ТСН подтвердил свои слова о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным, однако попросил не вырывать фразу из контекста.

Это было перед началом войны. Я сказал: я готов встать даже на колени, только не ставьте на колени Украину, — заявил Зеленский.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. На высший пост в стране претендуют 39 человек.

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