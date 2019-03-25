Украинскую полицию лишат автоматов Калашникова в пользу немецкого оружия

По словам главы Нацполиции, в планах ведомства перевооружить до 90% личного состава.

Несмотря на огромные запасы советского вооружения и боеприпасов к ним, Национальная полиция Украины приняла решение произвести масштабное перевооружение своих сотрудников. На смену автоматам Калашникова, пистолетам Макарова и ТТ должны прийти пистолеты-пулемёты МР5 производства немецкой компании Heckler & Koch. Об этом в интервью украинскому изданию "Сегодня" сообщил глава Нацполиции Украины.

— У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием, — отметил глава Нацполиции Украины.

Сергей Князев уточнил, МР5, в отличие от АК, который создавался для армии, — сугубо полицейское оружие, менее летальное и более эффективное для обезвреживания преступника.

— Автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать, у полиции другие задачи... Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную, — подчеркнул он.

По его словам, немецкими пулемётами в первую очередь будет обеспечен каждый патрульный наряд. В то же время он исключил возможность того, что немецкое оружие будет применяться в вооружённом конфликте в Донбассе.

Отметим, пистолет-пулемёт MP5 впервые появился в середине 60-х годов прошлого века. За последующие десятилетия оружие неоднократно модернизировалось. MP5 состоит на вооружении ряда европейских силовых ведомств.