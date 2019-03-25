В МИД России предупредили о последствиях суверенитета Израиля над Голанами

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео выразил уверенность, что "намерение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса и усугубляет положение на всём Ближнем Востоке".

В российском МИД сообщили, что главы внешнеполитических ведомств, констатировав принципиальные расхождения в позициях РФ и США, договорились продолжать обмен оценками по разным вопросам двусторонних отношений.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.