В МИД России предупредили о последствиях суверенитета Израиля над Голанами

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В МИД России предупредили о последствиях суверенитета Израиля над Голанами

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео выразил уверенность, что "намерение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами ведёт к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса и усугубляет положение на всём Ближнем Востоке".

В российском МИД сообщили, что главы внешнеполитических ведомств, констатировав принципиальные расхождения в позициях РФ и США, договорились продолжать обмен оценками по разным вопросам двусторонних отношений.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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