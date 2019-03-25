Суд оштрафовал Black Star Burger в Калининграде за антисанитарию

Так, ресторан проводил загрузку товаров с жилого двора под окнами жителей в нарушение требований законодательства.

Ленинградский районный суд Калининграда назначил административный штраф руководству ресторана Black Star Burger (ООО "Вест плюс") за нарушение ряда требований санитарного законодательства, информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что, в частности, "Вест плюс" вёл загрузку товаров в кафе с жилого двора под окнами жителей в нарушение требований законодательства. Кроме того, у кафе нет автономной канализации, что тоже является нарушением, а предельно допустимый для ночного времени уровень шума от работы оборудования превышен.

— По результатам рассмотрения суд признал ООО "Вест плюс" виновным... и вынес постановление о назначении наказания в виде административного штрафа, — уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что суд не согласился с позицией управления Роспотребнадзора, согласно которой работу ресторана нужно было бы приостановить до устранения всех нарушений.