Любимый гусь сына Фиделя Кастро трагически погиб в ДТП на Рублёвке

Смерть пернатого любимца разбила сердце его хозяевам. Они уже разыскали очевидцев аварии. Говорят, это была машина с мигалкой.

Гусь по кличке Дима появился в недостроенном особняке Александра Серегина (предполагаемого русского сына Фиделя Кастро — Прим. Лайфа) несколько лет назад. Сначала его собирались зарезать к празднику, но судьба распорядилась иначе. Пернатый красавец обжился на задворье, проявлял недюжинный ум и в какой-то момент стал настоящей достопримечательностью Барвихи.

Хозяева вспоминают, что сначала Дима часто убегал из дома и перезнакомился со всеми соседями. Однако у талантливой птицы оказалась богатой не только социальная жизнь, но и политическая: так, в прошлом году любимчику всей Барвихи доверили предсказать результаты президентских выборов. Кстати, тогда гусь предрек России взлёт.

Были у Димы и недостатки. Хозяева признаются, что гусь иногда выпивал и был склонен к мелким дебошам, но в любящей семье ему всё прощалось — настолько уникальной была эта птица.

— Вечерами он, бывало, выпивал и пиво, и вино, и громко говорил, но это был удивительный гусь, — с горечью вспоминает хозяин.

В последний год Дима практически не покидал участок напротив барвихинской администрации, не пускал в дом незнакомцев и следил за потоком машин. Это красавца и погубило. Под вечер 25 марта гусь вышел на Рублёво-Успенское шоссе, и живым его больше не видели.

Обескураженные горем хозяева кинулись искать свидетелей аварии, но точных данных собрать не смогли. Кто-то признался, что видел, как с места ДТП удалялась машина с мигалкой. Но кто бы ни был виновником гибели Димы, это большая утрата для всей Барвихи.