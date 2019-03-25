СМИ смоделировали начало войны между Россией и НАТО в Европе

По мнению западных журналистов, РФ может захватить часть Эстонии, Литвы и Латвии задолго до вмешательства их союзников.

Американское издание The National Interest смоделировало гипотетическое начало войны между РФ и НАТО в Европе и предложило Североатлантическому альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Автор статьи Майкл Пек ссылается на исследование американского Центра стратегических и бюджетных оценок, по данным которого в случае конфликта РФ может захватить часть Эстонии, Литвы и Латвии задолго до вмешательства их союзников.

Последствия поражения даже в ограниченной войне с Россией в Европе могут стать фатальными для единства альянса Майкл Пек

Эксперты считают, что неспособность оградить своих союзников серьёзно подорвёт доверие членов альянса к США и приведёт к геополитическим изменениям в Европе. Отмечается, что главным преимуществом Москвы станет географическое положение и место нахождения российских военных баз.

Для предотвращения подобного сценария аналитики предложили "защитную схему", по которой Польша будет ключом к обороне Восточной Европы. По данным NI, авторы документа призвали альянс развернуть на территории государства полноценные американские дивизии.

Сценарий, при котором РФ попробует захватить сухопутный мост в Калининград через Литву, является примером того, как польская армия может сыграть подобную роль Майкл Пек

Эксперты полагают, что вооружённая польская армия во время войны могла бы прикрыть часть территорий и заняться разведкой.

При этом авторы документа указывают на то, что польская техника устарела, а переоснащение военных под западные стандарты требует значительных вложений.

Ранее в марте стало известно, что Вашингтон и Варшава ведут переговоры о создании американской военной базы на территории Польши. Кроме того, НАТО планирует построить в Польше склад для хранения военной техники США.