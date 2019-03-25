Toyota отзывает более 300 автомобилей в России

Обнаруженная в машинах проблема может привести к остановке работы двигателя на ходу и невозможности его запуска в дальнейшем.

Японский автоконцерн Toyota отзывает в России 350 автомобилей GT86 из-за проблем с клапанными пружинами. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что процедура коснётся автомобилей, произведённых в период с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.

Из-за конструктивных особенностей клапанного механизма двигателя может возникнуть чрезмерное напряжение, что впоследствии может привести к остановке работы двигателя на ходу и невозможности его запуска в дальнейшем.

Все необходимые работы будут осуществляться бесплатно для владельцев авто.