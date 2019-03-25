Жительница Пермского края запирала 90-летнюю мать в квартире и морила голодом

Жильцы пробовали передавать пенсионерке продукты через окно, но она не смогла их принять, так как почти не ходит.

Жительница Соликамска (Пермский край) запирала свою 90-летнюю мать в заваленной мусором квартире без еды, а сама уходила на несколько дней в загул. Об этом сообщает "Местное время".

Как рассказали агентству соседи, дочь пенсионерки ведёт асоциальный образ жизни, из помещения исходит зловонный запах, в квартиру этажом ниже постоянно течёт какая-то жидкость. Когда женщина пропадает на длительное время, бабушка начинает звать на помощь, стучать в дверь и просить еды. Жильцы пробовали передавать ей продукты через окно, но она не смогла их принять, так как почти не ходит.

В местном центре социальной защиты отметили, что не могут решить проблему с пенсионеркой, а жителям необходимо обратиться в суд за получением компенсации. В управляющей компании, в свою очередь, рассказали, что вместе с надзорными органами пробовали повлиять на пьющую женщину, но безрезультатно. Внутрь она никого не пускает и уже несколько месяцев не платит за квартиру.