Эксперт оценил возможное повышение минимальной цены на шампанское

Специалист уверен, что данные меры некритичны и почти никак не скажутся на рынке.

Главный редактор портала "Алкоголь.ру", эксперт алкогольного рынка Михаил Смирнов в беседе с Лайфом прокомментировал информацию о том, что Минфин России предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское.

— Давайте так: шампанское — это не напиток ежедневного потребления. Ну за исключением, конечно, ничтожной группы людей, которые могут себе это позволить. Так что на самом деле это почти никак не скажется на рынке. Вот если вы покупали шампанское за 170 рублей, так и купите за 210 рублей, — сказал Смирнов.

Таким образом, пояснил эксперт, это никак не отразится на росте продаж и на их снижении.

— Сейчас есть ещё куча других игристых вин, в частности, есть даже такое вино, которое при советской власти называли жемчужным или искристым. Это когда вино обычное берут и газируют просто как газировку. Для непонимающего в этом деле, а это 90% населения, — с пузырьками, значит — шампанское. Оно стоит дешевле и производится проще. Если будет дороговато, то появятся вина газированные, массово будут приобретаться, — резюмировал специалист.

Напомним, как стало известно ранее, если сейчас цена за 0,75 литра составляет 164 рубля, то теперь она может подняться до 207 рублей.