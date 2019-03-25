Москвичка заплатила 3 млн рублей анониму за свидание, которое не состоялось

В Москве 27-летняя девушка заплатила анонимному поклоннику из Интернета 3 млн рублей за свидание, которое не состоялось. Об этом сообщает Mash.
Любвеобильная девушка нашла избранника на одном из сайтов знакомств. Любопытно, но её даже не смутило его вымышленное имя, а когда он потребовал три миллиона за одно свидание, то она без раздумий пошла оформлять кредит.
Поняв, что схема работает, мужчина потребовал ещё такую же сумму, в противном случае пообещал выставить ей долг в 48 миллиардов рублей. В итоге девушка поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени