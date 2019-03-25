Москвичка заплатила 3 млн рублей анониму за свидание, которое не состоялось

"Возлюбленный" потребовал такую же сумму после того, как девушка передала ему деньги.

В Москве 27-летняя девушка заплатила анонимному поклоннику из Интернета 3 млн рублей за свидание, которое не состоялось. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Любвеобильная девушка нашла избранника на одном из сайтов знакомств. Любопытно, но её даже не смутило его вымышленное имя, а когда он потребовал три миллиона за одно свидание, то она без раздумий пошла оформлять кредит.

Поняв, что схема работает, мужчина потребовал ещё такую же сумму, в противном случае пообещал выставить ей долг в 48 миллиардов рублей. В итоге девушка поняла, что её обманывают, и обратилась в полицию.