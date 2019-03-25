Лига арабских государств назвала ничтожным решение США по Голанам

Лига арабских государств жёстко раскритиковала решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, назвав его "ничтожным по форме и по существу".
— Это заявление США не меняет ничего в статусе Голанских высот. Голаны — оккупированная сирийская земля, — заявил генсек панарабской организации Ахмед Абуль Гейт, слова которого приводит РИА "Новости".
По словам Абуль Гейта, "это решение по духу и тексту является нарушением международного права, снижающим авторитет США не только в ближневосточном регионе, но и во всём мире".
Абуль Гейт напомнил о резолюции СБ ООН от 1981 года, "безоговорочно указывающей на непризнание аннексии Израилем сирийских Голан", и призвал отменить данное решение, отметив, что в арабском мире резко осуждают попытки Штатов придать законный статус израильской оккупации.
По его словам, арабские страны единодушно признают за Сирией право на Голанские высоты и это непременно отразится в резолюциях саммита ЛАГ, запланированного на будущей неделе.
Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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