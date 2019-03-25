Путин поприветствовал участников IV съезда Российского движения школьников

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Путин поприветствовал участников IV съезда Российского движения школьников

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Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

В своём обращении президент пожелал продуктивного и взаимополезного общения участникам съезда, а также отметил позитивную тенденцию развития движения.

Президент России Владимир Путин передал приветственное послание участникам IV съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Как уточняется, мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

В своём обращении президент пожелал "продуктивного и взаимополезного общения" участникам съезда, а также отметил позитивную тенденцию развития движения школьников.

Благодаря традиционно присущему нашим педагогам и наставникам подвижничеству в рамках РДШ удалось реализовать целое созвездие интересных, содержательных проектов, — цитирует слова президента пресс-служба.

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