Экс-участница "Дома-2" обвинила Андрея Малахова в избиении

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Экс-участница "Дома-2" обвинила Андрея Малахова в избиении

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Фото: © Instagram/nonna008

Девушка заявила, что после съёмок в передаче известного тележурналиста её попросили уйти за кулисы и не срывать рабочий процесс.

Звезда "Дома-2" Нонна Щукина обвинила 47-летнего Андрея Малахова в избиении и заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы. По её словам, полученные травмы уже зафиксированы медиками.

Щукина заявила, что после съёмок в передаче известного тележурналиста её попросили пройти за кулисы и не срывать рабочий процесс, а там он набросился на неё.

Я выросла на шоу Малахова и всегда считала его профессионалом и справедливым гласом народа. Конечно, меня поразил поступок ведущего, схватившего меня за волосы, оскорблявшего, бьющего по лицу

Нонна Щукина

Экс-участница проекта попросила поклонников поддержать её.

Малахов пока не прокомментировал обвинения девушки.

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