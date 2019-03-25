На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в израильском региональном совете Эшколь на границе с сектором Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

По данным пресс-службы, сигнал предупреждает местных жителей о возможных ракетных ударах из сектора Газа.

Как уже сообщал Лайф, ранее израильские военные начали наносить удары по целям ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, который произошёл сегодня ночью.