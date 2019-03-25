СМИ: Мэй пообещала уйти в отставку ради сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти в отставку, если парламент согласится поддержать сделку с ЕС по Brexit. Об этом сообщил телеканал iTV.

—Мне достоверно известно, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своём загородном доме Чекерс, что она уйдёт, если они проголосуют за её сделку,— заявил политический обозреватель агентства Роберт Пестон.

Напомним, ранее стало известно о созыве экстренного совещания в загородной резиденции Мэй в Бакингемшире.

Как писал Лайф, в СМИ появилась информация, что в Правительстве Великобритании устроили заговор против Терезы Мэй с целью добиться её отставки и назначить временного лидера, который осуществит Brexit. В качестве главного кандидата на пост временного премьера называют Дэвида Лидингтона.