СПЧ призвал Украину позволить проголосовать находящимся в России согражданам

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СПЧ призвал Украину позволить проголосовать находящимся в России согражданам

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Фото: © РИА Новости/Григорий Василенко

Совет по правам человека при Президенте РФ надеется, что Киев даст возможность украинским избирателям, которые временно находятся в России, проголосовать на выборах президента Украины. Заявление опубликовано на сайте СПЧ.

Мы надеемся также, что украинские власти пересмотрят прежнее решение и всё-таки дадут возможность нескольким миллионам украинских избирателей, которые временно находятся на территории РФ, проголосовать на выборах президента Украины 31 марта и дадут разрешение на открытие избирательных участков в России, — говорится в сообщении.

Совет отметил, что в таком случае готов обратиться к российским властям с просьбой обеспечить все необходимые условия для свободного волеизъявления украинцев.

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