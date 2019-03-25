СПЧ призвал Украину позволить проголосовать находящимся в России согражданам

Совет по правам человека при Президенте РФ надеется, что Киев даст возможность украинским избирателям, которые временно находятся в России, проголосовать на выборах президента Украины. Заявление опубликовано на сайте СПЧ.

— Мы надеемся также, что украинские власти пересмотрят прежнее решение и всё-таки дадут возможность нескольким миллионам украинских избирателей, которые временно находятся на территории РФ, проголосовать на выборах президента Украины 31 марта и дадут разрешение на открытие избирательных участков в России, — говорится в сообщении.

Совет отметил, что в таком случае готов обратиться к российским властям с просьбой обеспечить все необходимые условия для свободного волеизъявления украинцев.